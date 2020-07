CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo giovedì 2 luglio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – La strategia dello United per Smalling (30) è quella di “costringere” la Roma a comprare il difensore per tenerlo anche per l’Europa League. I giallorossi sono pronti ad offrire altre tre milioni per il prestito di un altro anno e 14 per il riscatto, ma nel 2021. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – L’offerta del Napoli per Under (22) è di 25 milioni più 6 di bonus, la Roma ne chiede 35. La distanza si sta riducendo, intanto il giocatore ha già trovato un accordo coi partenopei. (Il Messaggero)

