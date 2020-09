CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato aggiornate minuto per minuto di questo mercoledì 9 settembre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:00 – Si torna a parlare di Nahuel Bustos (22) in chiave Roma: il presidente del Talleres, Andres Fassi, ha definito come “molto probabile“. Giallorossi alla finestra, al momento in pole c’è l’Hertha Berlino. (Tyc Sports)

Ore 12:30 – Nehuén Pérez (21), difensore dell’Atletico Madrid accostato con insistenza alla Roma, è ad un passo dal Parma. I giallorossi si defilano dalla corsa al centrale argentino. (Sky Sport)

Ore 11:35 – Zakaria Sdaigui (20), centrocampista classe 2000 della Roma Primavera, andrà in prestito al Gubbio. Ad annunciarlo è il club che milita in Serie C, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito.

Ore 11:00 – Olivier Giroud (34) resta in orbita Roma: un intermediario sta spingendo per portare l’attaccante francese in giallorosso. (Il Tempo)

Ore 10:20 – Alla Roma sono stati proposti Roberto Pereyra (29) e Aleksandr Kokorin (29). A Fonseca il compito di valutarli e dare un’indicazione. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – Chris Smalling (30) ha raggiunto un accordo con la Roma, ora manca l’intesa con lo United. Intanto si avvicina la cessione di Fazio (33), a un passo dal Cagliari per 2,5 milioni più 0,5 di bonus. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Sono tre i possibili sostituti “eccellenti” che la Roma starebbe valutando come sostituto di Zaniolo: Federico Chiesa (22), Federico Bernardeschi (26) e Rodrigo De Paul (26). (Leggo)

Ore 9:00 – La Roma potrebbe tenere Cengiz Under (23) dopo aver perso Nicolò Zaniolo almeno fino al prossimo marzo. Il Napoli è pronto a virare su Boga. (Il Mattino)

Ore 8:30 – Rick Karsdorp (25) ora è vicino al Genoa: il terzino potrebbe trasferirsi in Liguria con la formula del prestito e obbligo di riscatto a 7 milioni dopo un certo numero di presenze. (Gazzetta dello Sport)

Seguono aggiornamenti…