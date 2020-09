FROSINONE-ROMA 1-4: top e flop del match

AS ROMA NOTIZIE – Dopo l’amichevole contro il Frosinone giocata questo pomeriggio e terminata col punteggio di 4 a 1 per i giallorossi, è il momento di fare il punto su cosa ha funzionato e cosa no nella Roma in questa seconda uscita stagionale.

Questi i nostri top e flop del match di oggi, sempre considerando che si trattava di un test amichevole giocato con tante seconde linee per via delle assenze.

TOP

Mkhitaryan – Giocatore di livello superiore. Gioca da prima punta e lo fa a modo suo, servendo tanti assist ma confermando di saper fare gol.

Pellegrini – Torna a illuminare con tocchi geniali. Se poi comincia anche a segnare è la perfezione.

Under – Fisicamente deve ancora snellirsi, ma è uno che incide anche così. Deve disciplinarsi tatticamente, sempre che la Roma voglia puntare ancora su di lui. E dovrebbe farlo.

Calafiori – Talentino da seguire con attenzione. Attacca da big, anche se non difende allo stesso modo.

Il primo tempo – La squadra ha dimostrato di essere in buona forma, ma soprattutto sa quello che deve fare in campo. Primi 45 minuti molto convincenti.

DA RIVEDERE

Karsdorp – Segna un gran gol confermando di avere grande corsa e un bel piede. Ma tatticamente deve crescere molto.

Villar – Entra quando la partita si era “rovinata”, ma lui stavolta non riesce proprio a mettersi in mostra come nella precedente uscita. Da rivedere.

FLOP

Cristante – Già di suo il giocatore fatica a brillare, se poi Fonseca si ostina a schierarlo in un ruolo che non gli appartiene il danno è fatto.

Il secondo tempo – Nella ripresa la squadra, ancora prima di essere stravolta con i tanti cambi, è tornata in campo un po’ troppo rilassata e la prestazione è decisamente calata.

Giallorossi.net – A. Fiorini