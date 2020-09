VILLAR: “Mi sento in fiducia, spero di giocare di più quest’anno. Trequartista? Preferisco giocare a centrocampo”

NOTIZIE AS ROMA – Gonzalo Villar è intervenuto ai microfoni di Roma Tv al termine dell’amichevole vinta per 4 a 1 sul Frosinone. Ecco le sue parole sul match:

Che tipo di test è stato?

Sono partite utili, perché manca poco all’inizio della stagione. Per noi queste amichevoli sono importanti.

Come stai vivendo questo periodo dal punto di vista personale?

Io cerco sempre di lavorare. Quest’estate sono andato anche in nazionale, questo mi dà fiducia. Mi sento bene, mi sento pronto e spero di poter giocare di più rispetto alla stagione scorsa.

A centrocampo o sulla trequarti?

Per me non c’è problema, io voglio solo giocare, posso farlo anche dal portiere.

Ti trovi meglio dietro le punte o in mediana?

Mi piace un po’ di più giocare a centrocampo, ma nella scorsa partita mi sono reso conto che posso giocare anche da numero 10, se vogliamo chiamare così questa posizione. Come ho detto prima, per me non è importante dove giocare, ma giocare.

Come hai preso la notizia dell’infortunio di Zaniolo?

Ero a casa quando ho saputo la notizia, mi sono sentito male e ho scritto subito a Nicolò. Per noi è stata una notizia pessima, speriamo che lui possa rientrare quanto prima.