(LIVE!) FROSINONE-ROMA, le formazioni ufficiali: in campo Mancini e Cristante. Under e Pellegrini dietro Mkhitaryan

AS ROMA NEWS – Torna in campo la Roma per il secondo impegno amichevole pre-campionato. Oggi pomeriggio alle 18 la formazione giallorossa è di scena al Benito Stirpe per affrontare il Frosinone, formazione che ha sfiorato la promozione in A persa per un soffio nel doppio confronto con lo Spezia.

Fonseca continua a non avere a disposizione la gran parte dell’undici titolare ma oggi avrà di nuovo con sé alcuni nazionali azzurri come Pellegrini, Mancini e Cristante. Il test servirà a vedere come cresce la condizione fisica e tattica della squadra a pochi giorni dal via al campionato.

FROSINONE-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18.

FROSINONE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Tribuzzi, Maiello, Vitale, D’Elia; Ciano, Ardemagni.

A disp: –

All.: A. Nesta.

ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Cengiz Under, Pellegrini; Mkhitaryan.

A disp.: Mirante, Boer, Juan Jesus, Santon, Trasciani, Seck, Bouah, Villar, Antonucci, Perotti.

All.: Fonseca.

Giallorossi.net – A. Fiorini