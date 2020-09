Roma, un intermediario spinge Giroud a Trigoria ma c’è da superare il nodo ingaggio

AS ROMA NEWS – Potrebbe essere Olivier Giroud il prossimo attaccante della Roma, e non è detto che possa arrivare come erede di Dzeko, ma magari come il centravanti da affiancare il bosniaco.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), un intermediario sta provando a portare il centravanti a Trigoria e sta spingendo su questa soluzione. Operazione però non facile per i costi.

Giroud ha ancora un anno di contratto con il Chelsea avendo prolungato automaticamente fino al 2021 il suo accordo con gli inglesi, e quindi acquistare il suo cartellino avrebbe comunque un costo, seppur contenuto visto che parliamo di un giocatore di 34 anni.

La Roma non vuole privarsi di Dzeko, specialmente adesso che la squadra ha perso Nicolò Zaniolo per infortunio. La palla è passata al bosniaco, che non sembra così sicuro di voler lasciare la Capitale. I giallorossi hanno comunque la necessità di trovare un altro centravanti da affiancare al bosniaco: Edin non può affrontare tutta la stagione da solo, e Giroud potrebbe garantire a Fonseca un’alternativa di livello.

Il vero scoglio da superare è l’ingaggio del calciatore: il giocatore ha ancora un anno di contratto a 6 milioni di euro, la Roma potrebbe al massimo offrirne 3 più bonus. La volontà di Giroud di trovare una squadra che abbia intenzione di dargli più spazio potrebbe essere decisiva.

Giallorossi.net – G. Pinoli