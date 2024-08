CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 11 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – SOUMARE’ RESTA IN CORSA – La Roma sta tenendo vivi i contatti per Boubakary Soumarè (25), centrocampista francese del Leicester. Per la difesa invece è corsa a due tra De Winter (22) del Genoa e Badè del Siviglia nel caso in cui uno tra Smalling e Kumbulla venga piazzato. (Il Tempo)

Ore 9:50 – ABRAHAM, COLLOQUIO CON L’EVERTON – Il ds Florent Ghisolfi ha avuto un colloquio con il direttore sportivo del Fulham dove si è parlato di Tammy Abraham (26). L’attaccante è in uscita dalla Roma, ma il giocatore continua ad aspettare il Milan. (Il Messaggero)

Ore 8:55 – NUSA O WESLEY A SINISTRA – Resta viva la caccia a un esterno sinistro d’attacco: Antonio Nusa (19) del Bruges e Wesley Gassova (19) del Corinthians i due nomi sul taccuino di Ghisolfi. Il primo costa 18-20 milioni, il secondo circa 10. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – ASSIGNON PRIMA DEL CAGLIARI– La Roma vuole chiudere per Lorenz Assignon (24) prima dell’inizio del campionato: il Rennes chiede 11-12 milioni, Ghisolfi è arrivato a offrirne 8. La formula è un prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza del calciatore. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!