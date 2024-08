Calciomercato Roma, seconda offerta di Ghisolfi per Assignon: inserito l’obbligo di riscatto, ma non c’è ancora accordo sulla cifra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma rilancia per avere Lorenz Assignon dal Rennes. Un paio di giorni fa la prima proposta dei giallorossi, con Ghisolfi che ha avanzato la richiesta del terzino in prestito con diritto di riscatto.

Massara, ds dei francesi, ha rispedito al mittente la richiesta pretendendo che venisse inserito l’obbligo di acquisto del calciatore 24enne. Oggi, riferisce in questi minuti Filippo Biafora de Il Tempo, da Trigoria è partita una seconda offerta che va incontro alla formula richiesta dal Rennes.

L’#ASRoma ha presentato la sua seconda offerta per #Assignon, cambiando le condizioni iniziali e proponendo un prestito con obbligo di riscatto. Non c’è ancora l’intesa sulle cifre con il Rennes, ma le parti si stanno avvicinando#Calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/7H7LpSjfPR — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 11, 2024

Passo avanti importante della Roma, pronta ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, e cioè in prestito con l’obbligo di riscatto, ma manca ancora l’intesa sulle cifre. Oggi alcuni quotidiani affermavano come Ghisolfi sia sia spinto fino ai 9 milioni di euro, mentre Massara ne vorrebbe incassare 12.

Le parti sono comunque vicine e tutto sembra presagire una fumata bianca nei prossimi giorni. De Rossi spera di avere un nuovo rinforzo prima dell’inizio del campionato.

