C’è un caso Dybala. L’offerta dall’Arabia, le pressioni della Roma e il no della Joya: la ricostruzione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se non è un caso, poco ci manca. Paulo Dybala non sembra essere più un titolare inamovibile della Roma di De Rossi, e stavolta non c’entrano le sue condizioni fisiche. L’esclusione dall’undici titolare contro l’Everton è stata una scelta tecnica dell’allenatore, che nella prova generale per il Cagliari gli ha preferito il neo giallorosso Soulè.

Le dichiarazioni di De Rossi, uscite oggi sui giornali ma pronunciate al termine della partita di sabato, hanno colpito Dybala: “Io non lego nessuno. Chiunque vuole andare via è libero di farlo”, le parole dell’allenatore. Insomma, tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Dichiarazioni molto lontane da quelle di qualche mese fa, quando De Rossi paragonava la Joya a Francesco Totti.

Negli ultimi giorni sono state forti le voci di un ritorno di fiamma dell’Arabia Saudita sull’attaccante argentino. Il Messaggero oggi in edicola ricostruisce così l’accaduto: una settimana fa, prima di partire per l’Inghilterra, la Roma riceve un’offerta araba per Dybala e chiede al calciatore di valutarla. La proposta è dell’Al-Qadsiad e fa tremare le gambe: 25 milioni all’anno.

Vien da sé che il fatto che il club abbia chiesto al calciatore di valutarla, presume che nessuno in società metterà i bastoni tra le ruote all’argentino. Il motivo non è tecnico ma finanziario. Dybala, però, dice ‘no grazie’. A quel punto, secondo una delle due parti in causa, la Roma gli richiede di valutarla. Paulo, tramite uno dei suoi agenti, con una telefonata a Ghisolfi, ribadisce il no.

Nel frattempo il 4 agosto a Rieti, c’è stata l’amichevole con l’Olympiacos: Paulo parte in panchina ed entra al l’ della ripresa. Poi si vola in Inghilterra. Primo test con il Barnsley: Dybala inizia ancora fuori, gioca il secondo tempo da falso nueve e segna. In seguito nelle prove del giovedì, viene sempre impiegato con Abraham, Bove, Pisilli e El Shaarawy nelle esercitazioni offensive. Quindi non con i titolari che poi giocheranno sabato a Liverpool. Al Goodison Park resta in panchina per 75 minuti, racimolando l’ultimo quarto d’ora insieme a Tammy. Una cosa però appare chiara: nella migliore delle ipotesi, almeno per Cagliari, Dybala parte dietro.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica

