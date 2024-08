La Roma si cautela: bloccato Zhegrova in caso di addio di Dybala

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Non tutti i quotidiani sono convinti del no fermo e deciso di Paulo Dybala all’offerta monstre degli arabi del fondo Pif. Per il Corriere della Sera l’attaccante sarebbe ancora in fase di riflessione, tentato dagli oltre 20 milioni di euro all’anno messi sul piatto del giocatore.

A frenare Dybala, scrive il quotidiano, è la ferma volontà di sua moglie Oriana di non lasciare la Capitale. Le certezze di Paulo sarebbero invece un po’ meno solide rispetto allo scorso gennaio, quando l’attaccante rifiutò un’offerta di un club saudita ma a cifre più basse di queste.

La Roma, in attesa di conoscere il destino di Paulo Dybala, si è cautelata bloccando il suo eventuale sostituto: si tratta di Edon Zhegrova, esterno offensivo mancino di 25 anni, nato in Germania ma di nazionalità kosovara.

Ala destra di piede mancino che gioca nel Lille, è andato a segno nel turno preliminare di Champions League contro il Fenerbahçe di Mourinho e nello scorso campionato è stato protagonista con 12 gol e 10 assist in 42 partite giocate con la squadra transalpina.

Fonte: Corriere della Sera

