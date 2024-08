ULTIME DA TRIGORIA: amichevole contro l’Ostiamare per chi non ha giocato titolare con l’Everton. Paredes torna in gruppo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria dopo il ritiro inglese che si è concluso con il pareggio per 1 a 1 sul campo dell’Everton.

Lavoro di scarico per i titolari impegnati ieri contro la formazione inglese ad eccezione di Zalewski, uscito a fine primo tempo. Per tutti gli altri lavoro in campo e amichevole contro l’Ostiamare, ospite oggi la Fulvio Bernardini.

Si è rivisto in gruppo Leandro Paredes che comunque non sarà a disposizione di De Rossi per la prima di campionato: l’argentino è squalificato e rientrerà per l’esordio casalingo contro l’Empoli.

Domani giornata di risposo per la squadra, da martedì i ragazzi di De Rossi cominceranno a preparare la trasferta di Cagliari che darà ufficialmente il via alla stagione. Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna pubblicate dalla Roma sui propri canali social.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!