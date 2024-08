Everton, Friedkin torna in corsa: il piano di Dan per non avere problemi con la Roma

NOTIZIE AS ROMA – Poco meno di un mese fa, più precisamente il 19 luglio, era stato l’Everton stesso a comunicare ufficialmente che le discussioni fra Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group riguardo una potenziale vendita di una quota di maggioranza del club erano terminate.

Ma ora, secondo quanto riporta il quotidiano inglese footballinsider247, i texani sono tornati con forza sul club inglese. La nuova idea è quella di acquisire una quota del club inferiore al 30%. Così facendo, non ci sarebbero nemmeno problemi a livello UEFA per quanto riguarda la multiproprietà: Roma ed Everton potrebbero partecipare (eventualmente) alla stessa competizione europea senza difficoltà.

A comunicarlo è Keith Wyness (ex Chief dell’Everton): “Abbiamo sentito altre 3 o 4 offerte oltre a quella di Dan Friedkin. Credo che quello che possa succedere, e questa è una teoria che ho sviluppato, è che potrebbe trasformarsi in un affare imprenditoriale congiunto, con lui incluso. Avrebbe senso per lui, visto che con meno del 30% non avrebbe problemi con la Roma“.

