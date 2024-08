Zalewski non convince, ElSha non basta: Nusa o Wesley per il cambio di passo a sinistra

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se a destra Ghisolfi sta completando il mosaico con l’arrivo di Assignon, a sinistra manca ancora qualcosa. Angelino sarà il titolare della corsia difensiva, ma in attacco serve un giocatore che possa permettere alla squadra dribbling e imprevedibilità.

Nicola Zalewski sta stentando anche in questo precampionato dove non è riuscito a far ricredere i suoi detrattori. El Shaarawy è un usato sicuro, ma il Faraone, nella testa di De Rossi, non è l’esterno offensivo che sogna. In quel ruolo il tecnico vorrebbe qualcosa di diverso.

Nei pieni di DDR c’è bisogno di un ala veloce, che abbia dimestichezza negli uno contro e che sappia creare sempre superiorità numerica. A questa Roma manca un Gervinho, per dirla alla De Rossi. Sul taccuino di Ghisolfi ci sono tanti nomi, ma sono soprattutto due quelli che piacciono in particolare.

Il primo è Antonio Nusa, 19 anni, esterno norvegese del Bruges: si tratta di un talento naturale, un giocatore che fa della velocità e del dribbling i suoi punti di forza. Servono circa 18-20 milioni di euro per strapparlo al club belga.

Stessa età ma costo diverso per Wesley Gassova, esterno sinistro brasiliano del Corinthians che si potrebbe prendere per una decina di milioni di euro. L’ex terzino giallorosso Cafù lo ha consigliato caldamente ai giallorossi: “Sarà la nostra prossima gioia, la Roma dovrebbe prenderlo subito“. Chissà che Ghisolfi non gli dia ascolto.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

