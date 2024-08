De Rossi fa le prove generali per Cagliari e Dybala resta in panchina: i motivi dell’esclusione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala va in panchina. Per il giocatore di cui la Roma è stata dipendente in questi ultimi anni è una novità. Non c’è un motivo fisico dietro questa scelta di De Rossi. E nemmeno di mercato.

La Joya infatti ha rispedito seccamente al mittente le proposte multimilionarie dell’Arabia Saudita: Paulo vuole restare alla Roma. L’arrivo di Soulè ha cementato ancora di più il suo amore per questo club, e Dybala non ci pensa proprio ad andarsene.

La panchina di ieri dunque è da ascrivere unicamente a una scelta tattica di Daniele De Rossi, che contro l’Everton ha fatto le prove generali di formazione in vista dell’esordio in campionato, domenica prossima contro il Cagliari. Per Dybala si prospetta dunque l’esclusione dall’undici titolare.

Nel tridente offensivo spazio a Matias Soulè largo a destra, un giocatore che sa interpretare meglio quel ruolo. L’attaccante di riferimento, manco a dirlo, sarà Dovbyk, mentre a sinistra apertissimo il ballottaggio Zalewski-El Shaarawy, col Faraone che parte leggermente favorito nonostante il polacco abbia cominciato nell’undici titolare contro l’Everton.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

