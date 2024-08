Chiesa, anche il Besiktas fa un passo indietro: “Vuole 9 milioni di ingaggio, richieste impossibili da soddisfare”

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Anche il Besiktas, uno dei club che sembrava maggiormente interessato a Federico Chiesa, fa un passo indietro e si toglie dall’elenco delle pretendenti all’esterno bianconero.

Il vicepresidente del club turco, Hüseyin Yücel, ha parlato ai microfoni di TRT Sport a proposito della trattativa per l’ala della Juventus spiegando come i motivi per cui il giocatore non rientri più nei loro piani: “Negli ultimi tempi al Besiktas è stato accostato Federico Chiesa e si continua a farlo ancora“, le parole di Yücel.

“È vero che ne parliamo da circa 10 giorni. Vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15 milioni. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono molto logiche e non sembra possibile soddisfarle. Da oggi Chiesa non è più nell’agenda del Besiktas: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori. Siamo consapevoli delle nostre lacune, lavoreremo duro fino all’ultimo giorno della sessione trasferimenti”.

Chiesa, accostato anche alla Roma, potrebbe anche decidere di restare alla Juventus fino alla scadenza di contratto (giugno 2025), ma rischierebbe a quel punto di restare fermo per un anno intero, particolare che gli renderebbe ancora più difficile trovare un’altra squadra. Specie alle sue richieste di ingaggio.

