Sprint Assignon, corsa e dribbling: De Rossi avrà il suo terzino prima di Cagliari

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il solo Celik non basta, considerato che Sangarè è ancora troppo acerbo per pensare di poter fare l’alternativa del turco. E così Ghisolfi si sta adoperando per colmare il vuoto sulla corsia destra della Roma prima dell’inizio del campionato.

Questa che sta cominciando sarà dunque la settimana di Lorenz Assignon, 24 anni, esterno del Rennes che fa della velocità e del dribbling i suoi punti di forza. Caratteristiche che piacciono a De Rossi. L’allenatore aveva messo Bellanova in cima alla lista degli acquisti, ma le richieste del Torino sono esagerate e Ghisolfi ha dovuto mollare la presa per tornare su Assignon.

Se per l’azzurro sarebbero serviti almeno 20 milioni di euro, per il francese ne basteranno circa la metà: la Roma è arrivata a offrire 8-9 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a un certo numero di presenze, mentre Massara ne chiede 12. La distanza non è ampia e c’è la volontà di trovare un punto di incontro a metà strada.

Ghisolfi punta a chiudere in settimana e De Rossi potrà contare su Assignon prima della trasferta di Cagliari, dove Celik farà il titolare in attesa che il 24enne si integri al meglio con il gioco del tecnico. Rispetto al turco, Assignon ha altre caratteristiche: è un terzino offensivo che può giocare anche da esterno di un centrocampo a 4, che ama attaccare sfruttando il suo sprint nel breve e la sua abilità nel dribbling. A De Rossi spetterà il compito di insegnargli anche l’importanza della fase difensiva.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!