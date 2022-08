CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 14 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:50 – TIMUR PRONTO A PORTARE BELOTTI IN TURCHIA – Timur, vicepresidente del Galatasaray che ha portato in Turchia Mertens e Lucas Torreira, questa volta farà un viaggio in Italia per portare Andrea Belotti (28) ad Istanbul. Anche se la priorità di Belotti è restare in Italia, Timur crede che riuscirà a superare il problema grazie ad un incontro di persona. (Fanatik.com)

Ore 10:00 – CRYSTAL PALACE SU FELIX, CESSIONE POSSIBILE – Anche il Crystal Palace su Felix (19). La Roma apre alla cessione per fare spazio a Belotti, ed è disposta a trattare anche sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Anche la Salernitana è interessata, e oggi i due club ne parleranno approfittando della partita di stasera. (Corriere dello Sport / Il Tempo)

Ore 9:40 – SOLBAKKEN PUO’ ARRIVARE A GENNAIO – Se dovesse sfumare Belotti, la Roma potrebbe tornare su Solbakken, che a gennaio si libera a parametro zero. Il norvegese sarebbe felicissimo di trasferirsi in giallorosso, perché ha detto al suo procuratore di non prendere in considerazione altre soluzioni. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – BELOTTI, ULTIMATUM ALLA ROMA – Andrea Belotti (28) aspetterà la Roma ancora qualche giorno, al massimo fino a mercoledì, poi prenderà in considerazione altre offerte. Il Nizza è in pressing sul centravanti. (Il Tempo / Corriere della Sera)

Ore 8:00 – SHOMURODOV, NUOVO SUMMIT COL BOLOGNA – Roma e Bologna si incontreranno tra domani e martedì per parlare di Shomurodov (27). La trattativa è bloccata, manca l’accordo tra le parti per la formula. I giallorossi spingono per l’obbligo di riscatto a 10 milioni, gli emiliani per il prestito. (Il Resto del Carlino)

