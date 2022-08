Roma: subito i Fab Four in campo, l’unico dubbio è a sinistra. La Salernitana punta su Botheim

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho manda subito in campo i Fab Four. Stasera all’Arechi dunque vedremo Pellegrini giocare a centrocampo al fianco di Matic, con Zaniolo e Dybala alle spalle di Tammy Abraham.

Un attacco da paura, che ha forza ma anche tecnica e tanta fantasia. La difesa a tre, formata da Mancini, Smalling e Ibanez, dovrà guardarsi dagli attacchi di Bonazzoli e Botheim, giovane attaccante norvegese che col Bodo fece vivere una serata da incubo ai giallorossi.

Sulle corsie esterne Karsdorp sembra aver vinto il ballottaggio con Celik. Più incerta invece la situazione a sinistra: Zalewski è leggermente favorito su Spinazzola. In porta, manco a dirlo, ci sarà Rui Patricio.

Queste dunque le probabili formazioni di Salernitana-Roma:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, Vilhena, Coulibaly, Kastanos, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham.

Giallorossi.net – A. Fiorini