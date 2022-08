Mou l’incontentabile: alza ancora l’asticella e chiede Belotti

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Mourinho non si accontenta. Nonostante la Roma gli abbia messo a disposizione un instant team spendendo parecchio in termini di ingaggi, l’allenatore giallorosso ieri in conferenza stampa ha chiesto tra le righe nuovi rinforzi.

Uno in particolare: quello di Andrea Belotti. “Se mi chiedete se manca ancora qualcosa per vivere una stagione senza paure, con più possibilità e meno imprevisti, la risposta è sì“, ha detto lo Special One, riferendosi a Tammy Abraham.

Qualora infatti il centravanti inglese dovesse accusare un problema, le alternative presenti in rosa (Shomurodov e Felix) non danno garanzie a Mourinho. Che dunque vorrebbe avere anche Andrea Belotti in rosa come vice Abraham.

L’attaccante ex Toro sta aspettando i giallorossi, ma non lo farà ancora a lungo. Entro metà della prossima settimana il Gallo vuole concretizzare, altrimenti prenderà in considerazione le altre offerte, a cominciare da quella del Nizza che sembra tentarlo molto più di quella del Galatasaray.

