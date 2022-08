Daje Roma, si riparte (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Si riparte. La Roma comincia oggi, alla vigilia del Ferragosto, il suo campionato. Ad attenderla una squadra che è cambiata molto, specie dal centrocampo in su.

La Salernitana è una squadra che ha aggiunto in rosa dei calciatori interessanti, alcuni molto esperti come Candreva, altri da testare in Serie A, come Vilhena e Botheim, ex attaccante del Bodo/Glimt che alla Roma ha fatto passare una brutta serata nei gironi di Conference.

Ma la squadra di Mourinho non può di certo farsi spaventare dall’imprevedibilità dei campani. La Roma ha una formazione rodata, che ha trovato una sua identità dopo un anno di duro lavoro, e che ha aggiunto in rosa calciatori di grande qualità come Matic, Wijnaldum e Dybala, giocatori che sono in grado di cambiarti il corso del match con una giocata.

L’entusiasmo in casa giallorossa non manca. La convinzione nei propri mezzi neanche. Mou ieri in conferenza ha fatto il pompiere, togliendo dalle spalle dei suoi ragazzi un bel po’ del peso delle enormi aspettative che si sono create attorno alla squadra in queste settimane.

Ma dopo la vittoria della Conference League c’è la sensazione che qualcosa nella mentalità di questa squadra sia cambiata davvero. Parlare di scudetto però è assolutamente prematuro. L’obiettivo resta arrivare in Champions, e non sarà così facile o scontato come molti lasciano intendere.

Dove ci eravamo lasciati… 🏆 Dove ci siamo ritrovati… 💛❤️ Ora, siamo pronti a ricominciare! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/Dzm5IILlMD — AS Roma (@OfficialASRoma) August 13, 2022

Sarà banale dirlo, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Se poi la Roma sarà riuscita con questa campagna acquisti a fare quel salto triplo che le serve per lottare con le grandi, lo sapremo solo dopo Natale. Intanto pensiamo a battere la Salernitana. Poi si vedrà. Daje Roma, si riparte.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini