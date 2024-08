CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 18 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:50 – THEATE PASSA ALL’EINTRACHT FRANCOFORTE – Arthur Theate (24) è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte: il difensore belga era un obiettivo anche della Roma a caccia di un rinforzo per la sua retroguardia.

Ore 11:45 – CHIESA, OFFERTA INTER DA 10 MILIONI – L’Inter è pronta a farsi avanti con un’offerta low cost per Chiesa (26): 10 milioni di euro. La Juventus, che teme un accordo tra il calciatore e i nerazzurri per un affare a parametro zero il prossimo gennaio, potrebbe anche accettare. (Repubblica.it)

Ore 11:00 – TIAGO DJALO O DE WINTER PER LA DIFESA – Ceduto Marash Kumbulla in prestito all’Espanyol, la Roma tornerà sul mercato per un difensore centrale: si complica Badè, sul quale c’è il forte pressing dello Stoccarda, Ghisolfi potrebbe virare su uno tra Tiago Djalo (23) della Juventus e Koni De Winter (22) del Genoa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:15 – KONE’ IN CIMA ALLA LISTA DI GHISOLFI – La Roma potrebbe acquistare un altro centrocampista prima della fine del mercato, specie in caso di partenza di Bove: il preferito di Ghisolfi sarebbe Manu Konè (23) centrocampista francese del Borussia Monchengladbach, corteggiato anche dal Milan. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – SHOMURODOV, VIVO L’INTERESSE DEL VERONA – Eldor Shomurodov (29) non ha ancora trovato una sistemazione: nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse dell’Atlanta United, ma poi non ci sono stati sviluppi. Resta vivo l’interesse del Verona per l’attaccante giallorosso. (Il Tempo)

Ore 8:20 – ATTESA DYBALA, IL GIOCATORE CHIEDE 24 ORE – Attesa per conoscere il destino di Paulo Dybala (30): il giocatore, scrive Il Messaggero, ha chiesto 24 ore di tempo per dare una risposta definitiva gli arabi. Per il Corriere della Sera la Roma avrebbe già accettato i 9 milioni per il cartellino messi sul tavolo dall’Al Qadsiah.

Ore 8:00 – DENTRO ASSIGNON E ABDULHAMID, CELIK IN BILICO – L’arrivo di due terzini destri (Assignon si riavvicina, Abdulhamid è ai dettagli) rende incerta la permanenza di Zeki Celik (27): per quasi tutti i quotidiani oggi in edicola il turco potrebbe salutare prima della fine del mercato.

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!