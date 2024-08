PRIMAVERA: Coletta scatenato fa tripletta, la Roma batte il Cagliari (4-1). 60 minuti per Paredes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buona la prima per la Roma Primavera di Gianluca Falsini che all’esordio in campionato batte il Cagliari al Tre Fontane con il punteggio di 4 a 1.

Grandissimo protagonista del match il 17enne Federico Coletta, centrocampista offensivo giallorosso: per lui una tripletta che mette in evidenza le qualità di un ragazzo molto interessante.

I sardi avevano pareggiato poco dopo il vantaggio dei capitolini con Bolzan, complice un clamoroso errore del portiere De Marzi. L’estremo difensore giallorossi si riscatterà parando un rigore. Poi Coletta si prende ancora di più la scena segnando le reti del 2 e 3 a 1.

Nel finale gloria anche per Ienco (decisiva la deviazioni di Cogoni) per il 4 a 1 finale. Per il Cagliari pesa l’espulsione molto contestata di Malfitano che ha lasciato i suoi in dieci prima dell’intervallo. Sessanta minuti in campo per Paredes, che sta cercando di riprendere il ritmo partita.

Giallorossi.net – T. De Cortis

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-2-1): De Marzi; Marchetti (53′ Levak), Seck (66′ Mirra), Golic, Cama (46′ Ienco); Coletta, Paredes (61′ Romano), Mannini; Graziani (66′ Tumminelli), Marazzotti; Misitano.

A disp.: Marcaccini, Mlakar, Feola, Almaviva, Di Nunzio, Ivkovic.

All. Gianluca Falsini

CAGLIARI (4-4-2): Auseklis; Arba (46′ Sulev), Cogoni, Pintus, Marini; Grandu, Baldé, Malfitano, Marcolini; Achour (46′ Vinciguerra), Bolzan (61′ Juni Trepy).

A disp.: Sarno, Collu, Tronci II, Franke, Russo.

All. Fabio Pisacane.

Reti: 24′, 44′, 72′ Coletta, 27′ Bolzan, 79′ Ienco.

