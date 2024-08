Calciomercato Roma, quasi fatta per Assignon: i dettagli che separano il terzino dai giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenz Assignon sta per diventare il prossimo rinforzo della Roma e andrà a colmare il vuoto sulla corsia destra della difesa di De Rossi. La distanza con il Rennes è ormai minima.

I due club avevano già trovato un’intesa sulla cifra totale dell’operazione, pari a 10 milioni, ma i francesi vorrebbero portare da 1 a 2 i milioni per il prestito oneroso e abbassare a 8 la cifra per l’obbligo di riscatto (la Roma propone la formula 1+9).

Il Rennes, inoltre, vorrebbe rivedere qualcosa per quanto riguarda i termini di pagamento della cifra totale, ma la trattativa è ormai alle fasi finali e l’affare non appare in discussione.

Fonte: Sky Sport

