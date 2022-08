CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 28 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:30 – DALLA SPAGNA: OFFERTA PER SAUL – Secondo quanto scrivono in Spagna (Elgoldigital.com) la Roma sarebbe interessata a Saul dell’Atletico Madrid. Per il giocatore sono arrivate diverse offerte, e l’ultima sarebbe proprio quella della Roma, su richiesta di José Mourinho. A differenza di altre offerte, quella dei giallorossi ha ricevuto il gradimento dello spagnolo classe ’94.

Ore 11:00 – BELOTTI A TRIGORIA, IN GIORNATA L’UFFICIALITA’ – Andrea Belotti (28) si trova a Trigoria, dove svolgerà l’ultima parte delle visite mediche. In giornata l’ufficialità del suo acquisto. SEGUI IL LIVE (Calciomercato.it)

Ore 10:30 – DIAWARA, IPOTESI LECCE – Si riaccende una timida speranza da parte di Tiago Pinto di poter piazzare Amadou Diawara (25) altrove: il Lecce di Corvino lo sta puntando per a mediana, in ballottaggio con il laziale Akpa Akpro. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – CAMARA SI AVVICINA, NUOVA OFFERTA DI PINTO – Nuova e migliorata offerta di Pinto per Mady Camara (25), l’Olympiacos verso il via libera. Lunedì il giocatore potrebbe essere a Roma…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:25 – SHOMURODOV VERSO LA PERMANENZA A TRIGORIA – Eldor Shomurodov (27) potrebbe restare alla Roma. Il Bologna ha mollato la presa, chiudendo per Zirkzee. A questo punto l’uzbeko potrebbe restare a Trigoria come terzo attaccante di Mourinho.

Ore 7:50 – FELIX ALLA CREMONESE, SI ATTENDE SOLO L’ANNUNCIO – Felix Afena-Gyan (19) si può già considerare un giocatore della Cremonese. Il giocatore ha svolto le visite mediche, si attende solo l’annuncio ufficiale.

(In aggiornamento…)

