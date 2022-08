La legge di Mou: “Non giochi bene? Arrivederci”. E contro il Monza si cambia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non poteva essere più esplicito a fine partita. Josè Mourinho fa capire a tutti i suoi giocatori una regola semplice e chiara che farà rispettare specialmente ora che avrà una panchina più lunga.

“Se uno gioca male, arrivederci…io cambio”. Poche parole, ma ben indirizzate. Ieri a fine primo tempo sono rimasti negli spogliatoi Mancini (che però il mister ha giustificato) e Spinazzola, autore di una prova incolore. Con Zalewski a sinistra le cose sono andate subito meglio, e col Monza dovrebbe essere lui a partire titolare.

Molto deludente anche Rick Karsdorp, apparso molle e svogliato. Decisamente più concentrato e in palla il turco Zeki Celik, anche lui pronto a mettere la freccia in vista della sfida di martedì sera contro i lombardi, ancora fermi a zero punti dopo tre giornate.

A disposizione di Mou ci sarà anche Andrea Belotti e chissà, forse anche Mady Camara. Tammy Abraham deve far crescere il livello delle sue prestazioni (“La sua partita è stata orribile“, lo ha punzecchiato il mister), perchè il Gallo non starà di certo a guardare.

Le soluzioni per il mister aumentano, e tutti dunque saranno sul filo del rasoio. Chi non darà il massimo, verrà rimpiazzato. Una regola semplice, che già ieri sera ha dato i suoi frutti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini