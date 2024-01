CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 11 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 9:50 – IL PSG VUOLE LLORENTE – Diego Llorente (30) nel mirino del PSG, che non vuole riavere indietro Renato Sanches, ma sta cercando di capire, dialogando con Roma e Leeds, se c’è la possibilità di avere il difensore spagnolo fino al termine della stagione. (Corriere dello Sport)

Ore 8:25 – SOYUNCU IN ATTESA, ROMA IN PRESSING – Clagar Soyuncu (27) aspetta la Roma, che però prima deve cedere un calciatore in rosa. Il difensore turco vuole lasciare l’Atletico per giocare in un club che gli permetta di avere più spazio. (Corriere dello Sport)

