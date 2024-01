Matic diserta gli allenamenti, il Rennes: “Comportamento incomprensibile, vogliamo spiegazioni”

AS ROMA NEWS – Dopo aver lasciato in maniera inaspettata la Roma in estate, Nemanja Matic sembra essere palesemente scontento anche del Rennes e della sua nuova esperienza in Francia.

Il giocatore serbo ha scelto addirittura di disertare gli allenamenti, tanto che il club francese è stato costretto a pubblicare un comunicato sulla vicenda: “Nemanja Matić, centrocampista dello Stade Rennais F.C., non si è presentato agli ultimi allenamenti della squadra professionistica in cui è stato convocato. Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore esperto sotto contratto fino al 2025.

Naturalmente sensibile al benessere personale dei suoi giocatori, il club desidera ricordare che tutte le modalità necessarie per la corretta integrazione di Nemanja Matić e del suo entourage sono state svolte in perfetta trasparenza. Lo Stade Rennais F.C. ha sempre fatto tutto il possibile per mettere i suoi giocatori, soprattutto quelli stranieri, nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimere il loro talento in campo.

La SRFC è ora in attesa delle spiegazioni del giocatore ed è determinata ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri interessi”.