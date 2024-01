Mourinho domani in conferenza stampa alle ore 11

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho parlerà domani in conferenza stampa alle ore 11, nonostante la squalifica che non gli permetterà di sedere sulla panchina giallorossa.

L’allenatore portoghese risponderà alle domande dei giornalisti sull’impegno di domenica sera contro il Milan, fischio d’inizio ore 20:45.

C’è attesa per conoscere notizie sulle condizioni di alcuni calciatore, Dybala in primis, ma sono scontate anche le domande sul futuro del tecnico, tornato in bilico dopo il ko nel derby di Coppa Italia.

Giallorossi.net – A. F.