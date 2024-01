La Roma Primavera in semifinale di Coppa Italia: 3 a 2 al Sassuolo in rimonta, in gol Cherubini

NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera non segue le orme dei grandi e oggi ha ottenuto il pass per le semifinali di Coppa Italia battendo il Sassuolo per 3 a 2.

Partita bella e ricca di emozioni: giallorossi in vantaggio dopo pochi minuti con Joao Costa, ma poi gli emiliani mettono la freccia con un micidiale uno-due realizzato da Russo e Kumi.

Nella ripresa però sono i ragazzi di Guidi a ribaltare il match in pochi secondi: a segno Cherubini (57′) con un gran destro e poi Misitano (59′) in rete di testa, per il 3 a 2 finale che porta la Roma in semifinale.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-3): Razumejeves; D’Alessio (45′ Ienco), Golic, Plaia, Oliveras; Pisilli (68′ Bah), Ivkovic (45′ Mannini), Pagano (68′ Cichella); Costa, Misitano, Cherubini.

A disp.: Kehayov, Marazzotti, Reale, Mlakar, Graziani, Levak, Romano

All. Federico Guidi

SASSUOLO (4-3-2-1): Scacchetti; Cinquegrano, Di Bitonto, Cannavaro, Piantedosi; Kumi, Lopes (69′ Pigati), Leone; Knezovic, Caragea; Russo

A disp.: Zouaghi, Okojie, Baldari, Bruno, Chiricallo, Falasca, Petrosino, Corradini, Ferrandino, Parlato

All. Emiliano Bigica

Reti: 3′ Costa, 12′ Russo, 15′ Kumi, 57′ Cherubini, 59′ Misitano