CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:10 – BOVE, L’EMPOLI SI METTE IN CODA – È tutto da scrivere il futuro di Edoardo Bove (19). Il giocatore è finito nel mirino dell’Empoli e del tecnico Zanetti, che ha messo gli occhi su di lui. Piace anche a Verona e Salernitana. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – SU VINA C’E’ ANCHE IL BOLOGNA – Per Matias Vina (24) continua il pressing del Real Betis, ma nelle ultime ore sono arrivati due richieste dall’Italia, tra cui il Bologna che cerca un terzino sinistro per Thiago Motta.

Ore 9:00 – ODRIOZOLA O TRAORE’ PER LA DESTRA – Qualora la Roma dovesse riuscire a piazzare sia Vina che Karsdorp, Pinto tornerebbe sul mercato anche per un terzino: Odriozola (27) e Traorè (30) del Rennes i nomi caldi. (Leggo)

Ore 8:25 – SHOMURODOV, OFFERTA UFFICIALE DEL TORO – Offerta ufficiale del Torino per Eldor Shomurodov (27): 1 milione per il prestito più 12 per il diritto di riscatto. Ma la Roma…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

