CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

Ore 12:10 – Il contratto di Bruno Peres (30) scadrà il prossimo 30 giugno ma il Benfica sta provano a prenderlo già a gennaio. L’ex società di Tiago Pinto ha contattato il club giallorosso per aprire una trattativa sull’esterno brasiliano, considerato il profilo ideale per dare un’alternativa a Gilberto. (abola.pt)

Ore 11:15 – Negli ultimi giorni più di una voce di dentro di Trigoria ha sussurrato che si stia pensando di proporre un prolungamento anche a Rick Karsdorp (25). (Il Romanista)

Ore 8:55 – Tiago Pinto incontrerà l’agente di Roger Ibanez (22): fissato un appuntamento con Moraes, agente del brasiliano, per la prossima settimana. I due si siederanno intorno ad un tavolo per iniziare le trattative per rinnovare il contratto e aumentare lo stipendio da circa 750mila euro netti percepito dal centrale brasiliano. (Il Tempo)

