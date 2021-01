“ON AIR!” – ROSSI: “I Friedkin portati in alto per essere buttati giù”, GALOPEIRA: “Pinto? Stessa filosofia di prima, ma accompagnata meglio”, LO MONACO: “Possiamo stare tranquilli, siamo nelle mani di un manager capace”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Mi è piaciuto molto l’approccio umile di Pinto. Farà un lavoro serio di concerto con allenatore e proprietari. Mi è sembrato logico che si esprimesse in questi termini sugli obiettivi a medio e lungo termine, non so quanti club possano permettersi di presentare un dirigente e dire: “Quest’anno ci presentiamo per vincere”. Forse due o tre al massimo, e questo non è comunque sinonimo di vittorie. Mi dispiace per quelli che continuano a parlare dei Friedkin imbattuti all’Olimpico contro Pallotta che invece aveva perso, gente che perde tempo a dire queste stron*ate che creano nocumento ai Friedkin. Io so come funziona a Roma, ti portano in alto e poi ti buttano giù. E più ti portano in alto, e più fai il botto quando ti buttano giù. Io conosco i miei polli: quando si accorgeranno che di notizie non se parla, di biglietti non se ne parla, di interviste non se ne parla, cambieranno atteggiamento. Faccio questo pronostico: questo mercato passerà un po’ in cavalleria, ci sarà qualche scricchiolio, ma a luglio se i Friedkin non comprano un giocatore da 60 milioni senza vendere nessuno, comincerà la tarantella…così funziona a Roma…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ieri quel signore mi ha convinto, non ha detto niente che già non immaginassi. Solo lavoro, lavoro, lavoro: che bello. E poi non è incappato nell’errore di dire: “Vinceremo tra cinque anni”, e invece no, ha parlato di medio-lungo termine, così nessuno gli potrà rinfacciare qualcosa. E poi ha detto “proveremo a non vendere i migliori”, e non che non li venderanno. E per non venderli dovrai aumentare i ricavi e abbassare le spese. Per me non è molto diversa da prima. Comunicata meglio? O accompagnata meglio?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pinto farà un po’ tutto, dal ds al general manager, è una diramazione dei Friedkin. Avete visto l’Inter che vende? Sembra che vadano in mano a un fondo. E che fa il fondo di lavoro? Specula. E chissà che non faccia la fine della Roma di Pallotta. E allora chi rimane come società forte? Solo la Juve. E quindi o la Juventus vince altri 25 anni di seguito, oppure spero la Roma… La cosa di Pinto che mi ha spaventato un po’ è che abbia sminuito, non volendo, il club dicendo che c’è differenza con Inter e Juve…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Lazio ha un solo risultato se vuole accorciare dal quarto posto in classifica. E’ vero che mancano 20 partite, ma se non cominci ora…”

Marco Juric (Rete Sport): “Luis Alberto è il giocatore che balla un po’ tra le linee, è il loro Mkhitaryan, è il giocatore che gli leverei tutta la vita per domani. Poi dal centrocampo in su, spetta solo a noi fare la partita. E se tu la fai come sai, gli fai male con quelli che hai. Se Dzeko fa il Dzeko e Mkhitaryan continua su quei livelli, gli fai male… Davanti hai molta più qualità, e loro dietro quest’anno fanno fatica…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Lazio-Roma resta una partita di calcio che va studiata come tutte le altre, ma l’aspetto mentale sarà fondamentale. Pinto mi è sembrata una persona equilibrata, una sorta di Fonseca dirigente. Mi è piaciuto il concetto di lavorare ogni giorno meglio di ieri. Possiamo essere tranquilli, la Roma è stata messa nelle mani di un manager capace…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma favorita? Mi tocco da tutte le parti…è una partita molto pericolosa. La Lazio è una squadra insidiosa. E’ la peggio squadra che ti possa capitare. Chi gioca in porta domani, Pau Lopez? Mamma mia… Sono tre gli uomini che possono decidere il derby: Mkhitaryan, Pellegrini e Dzeko da una parte e Milinkovic, Luis Alberto e Immobile per la Lazio…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “In porta giocherà Pau Lopez, Pedro recupera ma partirà dalla panchina. La formazione sarà la stessa, non mi aspetto sorprese. Mi aspetto una grande partita da Lorenzo Pellegrini che è stato investito dalle parole di Tiago Pinto di ieri. Attraversa un buon momento, mi aspetto che sia uno dei protagonisti anche perchè sarà l’unico romano in campo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma di solito aveva più italiani in campo, era molto più italiana e romana di ora. Ora c’è solo Pellegrini come romano rimasto, visto che Cataldi nella Lazio è infortunato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Basta scaramanzie, la Roma è favorita domani. Ma pure la Lazio l’ultimo derby era strafavorita, eppure poi è finita 1 a 1 con i giallorossi che hanno giocato molto meglio… Noi parliamo tanto di derby, ma ci saranno solo sei italiani in campo. Sarà una derby particolare, anche perchè non ci sono gli spettatori per la prima volta…”

