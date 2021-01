El Shaarawy alla Rocky: allenamento sulla spiaggia e pesi. Il Faraone tirato a lucido per la Roma

AS ROMA NEWS – Stephan El Shaarawy in forma smagliante. Il giocatore, riferisce oggi il Corriere dello Sport, si trova a Dubai dove sta seguendo da tempo un programma di allenamento personalizzato per permettergli di mantenersi in condizione in vista del suo rientro in serie A.

Il Faraone si allena tutti i giorni con un personal trainer, seguendo una preparazione atletica molto importante e particolarmente dura, in palestra e sul campo di calcio. Un mese di allenamento intenso, come se fosse una vera e propria preparazione pre stagionale.

Si comincia la mattina con il consueto risveglio muscolare, poi una corsa sulla spiaggia e lo stretching. A seguire scatti, cambi di direzione, corsa tra i conetti, poi il sollevamento e trascinamento di carichi per il massimo sviluppo muscolare: tutto sulla sabbia che rende ancor più difficile e pesante ogni singolo esercizio, ma a una temperatura ideale e piacevole per allenarsi all’aria aperta (23°). Nel pomeriggio invece la palestra tra pesi, tapis roulant, cyclette e battling ropes (l’allenamento con le corde). Un allenamento alla Rocky Balboa, scrive il quotidiano.

Un allenamento naturalmente intervallato dal lavoro sul campo con il pallone, tra corsa a ostacoli, tiri in porta, passaggi nello stretto ed esercitazioni con le mini porte. L’attaccante, insomma, è tirato a lucido: nonostante abbia giocato una partita e mezzo negli ultimi cinque mesi è in forma smagliante e pronto a rimettersi in gioco in Italia. Presto terminerà la preparazione e sarà pronto per sbarcare nella Capitale aspettando le buone notizie dalla Cina: il suo procuratore sta continuando a trattare la rescissione dallo Shangai. A quel punto il giocatore sarebbe libero di firmare per la Roma. Sempre che i Friedkin lo vogliano.

Fonte: Corriere dello Sport