Calvario Perotti, rottura del legamento crociato: stagione già finita col Fenerbahce. E la Roma…

AS ROMA NEWS – Continua il calvario di Diego Perotti. L’attaccante argentino, che la scorsa estate ha lasciato la Roma per accasarsi al Fenerbahce, ha riportato la rottura del legamento crociato: la sua stagione finisce qui, dopo essere riuscito a giocare pochissimo con il club turco per via dei suoi continui guai muscolari.

Ad annunciare il grave infortunio è stato il ds del Fenerbahce Emre Belozoglu:“C’è stata una rottura quasi totale del legamento del ginocchio di Perotti. Ha bisogno di un intervento chirurgico. Abbiamo comunicato la situazione ai suoi agenti. Diego ha fatto vedere a tutti il suo livello quando ha giocato, ma purtroppo lo ha potuto fare davvero poco. In caso di operazione dovremo incontrare lui e il suo entourage e prendere una decisione. Grazie al contratto che abbiamo stipulato, non abbiamo oneri finanziari nei confronti di Perotti”.

Adesso la Roma dovrà contribuire al pagamento del suo stipendio, dato che nell’accordo con il Fenerbahce era previsto questo nel caso in cui Perotti non fosse riuscito a giocare un certo numero di partite. La rottura del crociato è una bruttissima notizia per il giocatore, ma anche per il club giallorosso.

Redazione Giallorossi.net