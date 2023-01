CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 19 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – FATICANTI VERSO IL PERUGIA – Il futuro di Giacomo Faticanti (18) può essere lontano da Roma. Come annunciato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il centrocampista interessa a due club di Serie B, il Perugia e la Spal di Daniele De Rossi. Ad oggi il club umbro è in vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi il capitano della Primavera giallorossa. (Sky Sport)

Ore 9:20 – LUNGA LISTA DI SQUADRE SU ZANIOLO – Il Tottenham è in pole per Zaniolo (23), ma l’elenco delle squadre interessate al 22 si allunga: Arsenal, West Ham, Newcastle, Leeds e Borussia Dortmund sono pronte a farsi avanti con un offerta. (Gazzetta dello Sport / La Repubblica)

Ore 8:40 – FONSECA VUOLE SHOMURODOV – Paulo Fonseca ha chiesto Eldor Shomurodov (27) al Lille come rinforzo per l’attacco, i francesi stanno pensando di avanzare una proposta di 10-12 milioni alla Roma per l’usbeko. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – ZANIOLO ROMPE CON LA ROMA – Strappo di Zaniolo (23): il giocatore chiede la cessione a gennaio, la Roma disposta ad accontentarlo ma solo a fronte di un’offerta congrua…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

