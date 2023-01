Sky Sport: “Zaniolo ha aperto alla cessione all’estero, ecco il perchè della sua scelta”

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo apre alla cessione all’estero e ora aspetta offerte. Lo rivela in questi minuti Sky Sport che racconta le ultime novità sull’intrigo di mercato.

Il 22 ha capito che la Roma non gli rinnoverà il contratto, in scadenza nel 2024, e per questo ha deciso di mettersi alla finestra in attesa delle offerte che gli verranno proposte.

Il giocatore avrebbe preferito restare nella Capitale o in caso contrario andare a giocare con Milan o Juventus, ma in Serie A al momento nessun club può permettersi un investimento del genere.

La Roma infatti ha ancora l’ultima parola, con Tiago Pinto che ha fissato il prezzo di Zaniolo a 40 milioni di euro. Al momento i club interessati al giocatore sono Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund, ma non sono ancora arrivate offerte ufficiali.

Fonte: Sky Sport