ULTIME DA TRIGORIA – Zaniolo c’è, Wijnaldum anche. Pellegrini ancora a parte

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo regolarmente in gruppo, così come Gini Wijnaldum. Gli scatti mostrati oggi dalla Roma confermano come il 22 sia tornato a disposizione di Mourinho, e i lenti progressi del centrocampista olandese, che tornerà a giocare il mese prossimo.

Non si è visto in campo invece Lorenzo Pellegrini, che continua dunque a svolgere lavoro differenziato e resta in dubbio per Spezia-Roma di domenica pomeriggio.

Ancora da capire se Mourinho parlerà o meno sabato, alla vigilia del match di campionato contro i liguri: la Roma comunicherà nelle prossime ore se il tecnico tornerà protagonista in conferenza stampa.

Giallorossi.net – F. Turacciolo