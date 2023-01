Cessione Zaniolo, tutti i dubbi su un affare complicato: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ sempre lui a tenere banco nelle ultime sessioni di mercato della Roma: Nicolò Zaniolo resta l’uomo più chiacchierato, specie quando il giocatore si mostra insofferente alle telecamere, scatenando le solite voci che i giornali (dovremmo averlo imparato) tendono a ingigantire appena ne hanno la possibilità.

Ad alimentare certi spifferi ci pensa l’ormai noto “entourage” del calciatore, che sembra avere l’interesse a spargere notizie che per il momento notizie non sono. La Roma infatti non ha mai tolto dal mercato Zaniolo, così come l’agente del calciatore non ha mai smesso di cercare possibili destinazioni al calciatore dopo che il rinnovo di contratto con i giallorossi non trovava gli sbocchi attesi.

La posizione del club capitolino è chiara da tempo: le prestazioni del 22 non giustificano le richieste avanzate (lecitamente) dal giocatore e dal suo procuratore. Tiago Pinto ha dunque rimandato ogni discorso a giugno, e cioè a fine campionato: se Zaniolo avrà dimostrato a suon di assist e gol di meritarsi i 4,5 milioni all’anno richiesti, allora se ne parlerà seriamente. Ma fino a quel momento dovrà parlare solo il campo.

Anche questo un discorso che non fa una piega. Ma Zaniolo non sembra reggere questa situazione, nonostante Mourinho lo abbia regolarmente mandato in campo e difeso pubblicamente più e più volte, sia dagli arbitri che dai possibili attacchi di stampa e tifosi per le sue prestazioni non esaltanti.

Il nervosismo crescente e l’idea che trasferirsi altrove possa essere la soluzione a tutti i suoi problemi lasciano qualche perplessità. Anche nella Roma, poco propensa all’idea di privarsi di un titolare nel bel mezzo della stagione: rimpiazzare Zaniolo non sarebbe un compito facile, considerando che mancano poco più di dieci giorni alla chiusura del mercato. E si sa, la fretta in questi casi è cattiva consigliera.

Ecco perchè il club non fa sconti e chiede 40-45 milioni per privarsi, eventualmente, di lui in questo momento dell’anno. Una cifra che potrebbe scoraggiare anche i facoltosi club della Premier League, considerato che Zaniolo si libererà a parametro zero tra poco più di un anno.

C’è poi un altro aspetto da considerare: cosa dirà Mourinho, già poco felice delle limitazioni sul mercato, davanti alla cessione di uno dei suoi giocatori più importanti? Siamo certi che il portoghese, che tempo fa aveva assicurato come Zaniolo sarebbe rimasto alla Roma fino al 2024, accetterebbe di buon grado la partenza del 22 a stagione in corso e con tutti gli obiettivi ancora raggiungibili?

Riflessioni che inducono alla cautela. A oggi Zaniolo è un giocatore della Roma, e Mourinho ci conta in vista dello Spezia, soprattutto considerando le precarie condizioni di capitan Pellegrini. Una prestazione convincente e un ritorno al gol potrebbe cambiare di nuovo tutti gli scenari. E non sarebbe una novità.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini