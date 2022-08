CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 25 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 17:40 – ANCHE SOUMARE’ NEL MIRINO DI PINTO – Nel mirino di Pinto c’è anche Boubakary Soumaré (23), centrocampista del Leicester, ma il Rennes sta spingendo forte sul francese per chiudere l’affare. Il favorito dunque al momento è Camara per la mediana giallorossa. Lo scrive Fabrizio Romano su Twitter.

Ore 16:05 – PINTO PROVA A CHIUDERE PER CAMARA – Blitz improvviso di Tiago Pinto per Mady Camara (25) dell’Olympiacos: il gm sta provando a chiudere per il guineano, che ha dato priorità ai giallorossi…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 15:00 – IL FROSINONE SULLE TRACCE DI CALAFIORI – il Frosinone ha chiesto informazioni alla Roma per Riccardo Calafiori (20) reduce dal prestito al Genoa. Chiuso dal rientro di Spinazzola e dall’esplosione di Zalewski, il difensore dell’Under 21 azzurra potrebbe cercare fortuna altrove magari ripartendo proprio dalla Serie B. (Calciomercato.com)

Ore 10:40 – ALLAN SI PROPONE, SAUL GUADAGNA TROPPO – Il brasiliano Allan (31), ex centrocampista del Napoli, continua ad offrirsi alla Roma. Così come Saul (27) in uscita dall’Atletico Madrid. Il giocatore piace ma costa troppo di stipendio: in Spagna percepisce 7 milioni di euro. Un particolare che rende molto complessa la trattativa. (Il Romanista)

Ore 9:50 – TIAGO PINTO NON VUOLE PIU’ ZAKARIA – Sembra perdere consistenza il nome di Denis Zakaria (25) in chiave Roma: dopo il rifiuto del calciatore, che a gennaio preferì la Juventus, Pinto non sembra intenzionato a puntarci di nuovo. (Il Tempo)

Ore 8:15 – CAMARA IL PREFERITO DI PINTO – Mady Camara (25), centrocampista guineano dell’Olympiacos, è il preferito di Tiago Pinto per il centrocampo della Roma. Il calciatore però è un titolare fisso della squadra greca e servirà mettere mano al portafogli per arrivare a dama. (Corriere dello Sport)

Ore 7:40 – FELIX ALLA CREMONESE, OGGI I DETTAGLI – Verranno ultimati oggi i dettagli che permetteranno a Felix (19). di diventare un giocatore della Cremonese. Intanto Belotti (28) è pronto a partire per Roma: tra oggi e domani il suo arrivo nella Capitale.

