Champions League, sorteggio nero per l’Inter: pesca Bayern e Barça. La Juve col PSG, Milan col Chelsea, Napoli col Liverpool

ALTRE NOTIZIE – Sorteggio non proprio fortunato per le italiane in Champions League, specialmente per l‘Inter di Simone Inzaghi, che affronterà Bayern, Barcellona e Viktoria Plzen.

Non va troppo bene nemmeno alla Juventus, che pesca Paris Saint-Germain e Benfica, oltre al Maccabi Haifa.

Il Milan, da testa di serie, pesca Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Il Napoli invece finisce nel girone con Ajax, Liverpool e Rangers.

Questa la composizione completa dei gironi:

Girone A: Ajax; Liverpool; Napoli; Rangers.

Girone B: Porto; Atletico Madrid; Bayer Leverkusen; Club Brugge.

Girone C: Bayern Monaco; Barcellona; Inter; Viktoria Plzen.

Girone D: Eintracht Francoforte; Tottenham; Sporting; Marsiglia.

Girone E: Milan; Chelsea; Salisburgo; Dinamo Zagabria.

Girone F: Real Madrid; Lipsia; Shakhtar Donetsk; Celtic.

Girone G: Manchester City; Siviglia; Borussia Dortmund; Copenhagen.

Girone H: Paris Saint-Germain; Juventus; Benfica; Maccabi Haifa.