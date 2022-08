Pinto scandaglia il mercato estero a caccia del mediano box to box: si aspetta l’occasione last minute

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La caccia è aperta. Tiago Pinto sta scandagliando il mercato dei centrocampisti, alla ricerca dell’occasione giusta che i vari campionati, specialmente quelli esteri, possono offrire da qui al primo settembre.

Per ora l’unico profilo seccamente smentito dal gm è quello di Denis Zakaria: Pinto e Mourinho sono alla ricerca di calciatori fortemente motivati a vestire di giallorosso (vedi Wijnaldum o Belotti) e non giocatori che hanno già manifestato scarso interesse verso la destinazione capitolina.

Sono da scartare poi tutti quei profili che, per caratteristiche tecniche, non corrispondono all’identikit che il gm sta cercando per la mediana della Roma: un centrocampista box to box che sia dinamico e possibilmente anche forte fisicamente. Per questo il profilo di Paredes, adesso, non è stato considerato a Trigoria.

In Italia piacciono Tameze e Lukic, ma la sensazione è che l’acquisto possa arrivare più probabilmente dall’estero. Pinto vuole aspettare gli ultimi giorni di mercato per affondare il colpo, in attesa di capire da quali squadre (specialmente le big inglesi) possa uscire un esubero di lusso.

Per via delle restrizioni imposte dal Fai Play Finanziario, i giallorossi preferiscono spendere più sull’ingaggio che non sul cartellino dei giocatori. Ecco perchè la formula su cui il general manager punterà ancora sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Ma per capire chi sarà il vero obiettivo del portoghese bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Giallorossi.net – G. Pinoli