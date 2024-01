CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 25 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – PINTO A MILANO PER CHIUDERE CON BALDANZI – Il gm Tiago Pinto è a Milano per provare a chiudere il colpo Baldanzi (20) con l’Empoli…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – BELOTTI IN USCITA: SPUNTA L’EMPOLI – Oltre alla Fiorentina, un altro club toscano vuole Andrea Belotti (30): si tratta dell’Empoli, che però deve fare i conti con il problema dell’ingaggio del calciatore. Non è escluso che il giocatore possa essere inserito nell’affare Baldanzi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – ANCHE LA CREMONESE VUOLE KUMBULLA – Anche la Cremonese vuole Marash Kumbulla (23) e si iscrive alla corsa dei club interessati al difensore. Prima però chiede garanzie sullo stato del ginocchio dell’albanese, reduce da un brutto infortunio. (La Repubblica)

Ore 8:45 – BALDANZI, ROMA ALL’ASSALTO CON L’OK DI DAN – La Roma vuole tentare il colpo Baldanzi (20) negli ultimi giorni di mercato di gennaio. Il club potrebbe utilizzare i soldi incassati dalla cessione di Vina al Flamengo, e non sarà necessario fargli spazio in rosa essendo un classe 2003. (Corriere dello Sport)

Ore 7:40 – KUMBULLA VIA MA SOLO IN PRESTITO – Marash Kumbulla (23) piace a Torino, Genoa e un club di Premier League: sono arrivate proposte per un prestito secco, i giallorossi non sono disposti ad aprire a diritti o obblighi di riscatto. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 7:00 – ANGELINO, SI ASPETTA UNA CESSIONE – Accordo raggiunto per il trasferimento di Angelino (27) alla corte di Daniele De Rossi, ma serve prima cedere un calciatore in rosa: uno tra Renato Sanches, Kumbulla e Celik gli farà spazio. (Sky Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

