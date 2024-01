Calciomercato Roma, Tiago Pinto è a Milano: il gm sta provando a chiudere il colpo Baldanzi. Si tratta sul prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto è a Milano e sta provando a chiudere il colpo del mercato di gennaio, e cioè l’acquisto di Tommaso Baldanzi dall’Empoli.

Lo rivela in questi minuti l’emittente radiofonica Rete Sport. Il general manager portoghese, che dal prossimo 3 febbraio non lavorerà più per la Roma, sta cercando di regalare al club l’ultimo rinforzo della sua avventura in giallorosso.

Baldanzi, 20 anni, è un trequartista che unisce doti tecniche a una velocità importante. Pinto si era innamorato di questo ragazzo fin dallo scorso anno, e adesso sta provando ad anticipare la concorrenza e a portare l’attaccante alla corte di Daniele De Rossi.

Il blitz milanese del general manager giallorosso sarebbe volto proprio ad imprimere un’accelerata all’affare: il calciatore ha già dato piena disponibilità al trasferimento, resta da convincere l’Empoli con una proposta allettante, dato che il club toscano ha già fatto sapere di non essere disposto a trattare sulla base di un prestito.

🔥 Tiago Pinto è a Milano: il gm sta provando a chiudere l’affare Baldanzi con l’Empoli. @ReteSport pic.twitter.com/34CZJsP8GJ — Giallorossi.net (@g_iallorossi) January 25, 2024

L’affare potrebbe essere impostato sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni: lo rivela Eleonora Trotta del Corriere dello Sport su Twitter.

#Roma, #TiagoPinto è a Milano da ieri per provare a chiudere l’operazione #Baldanzi. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto sui 15 milioni. Con @fabiosple sul @CorSport — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 25, 2024

Fonti: Rete Sport / Corrieredellosport.it

