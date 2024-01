ULTIME DA TRIGORIA – Mancini e Dybala in gruppo. Rientra Aouar, da domani in campo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma, di rientro dall’Arabia Saudita, è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista della partita di lunedì sera contro la Salernitana.

Buone notizie per De Rossi, che ritrova in gruppo sia Paulo Dybala che Gianluca Mancini: entrambi saranno a disposizione per la trasferta di Salerno.

Rientrato a Trigoria anche Houssem Aouar dopo la sfortunata avventura in Coppa d’Africa, già finita dopo l’eliminazione ai gironi dell’Algeria. Il centrocampista tornerà ad allenarsi già da domani.

Ritorno al lavoro in vista di Salernitana-Roma 💪🐺#ASRoma pic.twitter.com/71ejlDCtt4 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 25, 2024

Giallorossi.net – A. Fiorini