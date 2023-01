CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 26 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 8:25 – LA ROMA SI INFORMA PER LUCAS – Non solo Ziyech. La Roma nelle ultime ore si è informata col Tottenham per Lucas Moura (30) che ha il contratto in scadenza a giugno e che ad oggi ha rifiutato tutte le destinazioni. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 8:10 – ZIYECH, IL CHELSEA CHIEDE 25-28 MILIONI – La Roma vuole incassare almeno 30 milioni dalla cessione di Zaniolo per dare poi l’assalto a Ziyech (29), per il quale il Chelsea chiede 25-28 milioni di euro.

Ore 7:30 – LA SALERNITANA PUNTA PROVIDENCE – Ruben Providence (21) potrebbe presto tornare in Italia. La Salernitana è interessata all’esterno d’attacco ventunenne di proprietà della Roma. Il classe 2001 si trova attualmente in prestito agli austriaci del TSV Hartberg, dove ha messo a segno una rete in 7 presenze. (Sky Sport)

Ore 7:00 – ZANIOLO, ULTIMATUM ROMA: TOCCA AL MILAN – La Roma ha ribadito che non cederà Zaniolo (23) se non a titolo definitivo e per non meno di 35 milioni. Ora la palla passa al Milan, che si è preso 24 ore di tempo per decidere le nuove mosse. (Sky Sport)

