La Roma tra Zaniolo e Ziyech

AS ROMA NEWS – Il Milan si chiama fuori. Il Bournemouth si fa avanti e offre i soldi chiesti dalla Roma: 35 milioni tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus vari, aggiungendo una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

E’ il finale peggiore per Zaniolo, che si trova in mano una sola offerta di un club minore, ma quello ideale per Tiago Pinto, che ora può realizzare una corposa plusvalenza per un calciatore riottoso e in scadenza di contratto. Il problema è che tra la Roma e i quasi 35 milioni c’è di mezzo la volontà del calciatore, decisamente poco convinto di accettare l’offerta del Bournemouth.

Lasciare Roma per trasferirsi in una piccola cittadina che conta 180 mila anime, e andare a giocare in una squadra di ultima fascia della Premier (al momento occupa la terzultima posizione in classifica) non è esattamente quello che sperava Zaniolo per la sua carriera. E ieri Vigorelli, disastroso nella gestione di questa vicenda, ha fatto sapere che il giocatore resterà a Roma.

Ma ora sono i Friedkin ad avere il coltello dalla parte del manico. E spingono affinché la storia con Zaniolo si chiuda: il giocatore, che ha tradito la fiducia di allenatore e squadra, deve decidere. O accetta il Bournemouth, o porta un altro club disposto ad offrire quelle cifre. Per lui nella Roma dopo questa storia non c’è spazio.

Soprattutto ora che nella testa di Pinto ora c’è la possibilità di chiudere il colpo Ziyech, l’uomo che prenderebbe il posto di Zaniolo in rosa: il Chelsea può cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito, e questo particolare taglia fuori il Milan. Resta la Roma, destinazione gradita dal marocchino: l’affare si può fare sulla base di 20 milioni di euro.

Un’ottima soluzione per la Roma, che farebbe cassa con Zaniolo, metterebbe da parte un buon gruzzolo e in più si ritroverebbe in casa un giocatore più pronto e determinante come Ziyech. Il tempo stringe. Affinché il piano vada in porto, Zaniolo deve dire sì al Bournemouth. O che arrivi un’offerta, sempre dalla Premier, più allettante per il giocatore. Tutto molto difficile. Ma le vie del calciomercato sono infinite.

Giallorossi.net – G. Pinoli