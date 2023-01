Friedkin in campo. Trattano con il Bournemouth e chiudono a Zaniolo: la sua storia alla Roma è finita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin scendono in campo. Sono stati loro, scrive oggi il Corriere dello Sport, a trattare direttamente con la proprietà americana del Bournemouth per la cessione di Nicolò Zaniolo.

E l’offerta arrivata ha soddisfatto la Roma, pronta subito a chiudere non appena il giocatore si deciderà ad accettare la destinazione inglese. Ma Zaniolo si oppone, non gradendo la destinazione.

Il problema è che il giocatore, prima della trasferta di La Spezia, ha comunicato alla Roma che non avrebbe mai più giocato con quella maglia. Nicolò dunque non può più restare, e non sarà convocato nemmeno per il Napoli. Dal club è arrivato un ultimatum: “Premier o stai a casa“, titola il giornale.

I Friedkin sono irremovibili sulla loro posizione e sono pronti a chiudere con il Bournemouth. Zaniolo dovrà decidere cosa fare. La sua storia alla Roma è chiusa.

Fonte: Corriere dello Sport