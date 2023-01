“ON AIR!” – CORSI: “Zaniolo deve rischiare, se non lo fa è stupido”, FOCOLARI: “Una caduta di stile trattare col Bournemouth”, ROSSI: “Nemmeno Mou può raddrizzare questa storia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Zaniolo si dovrebbe fare un conto sugli anni che ha, dovrebbe pensare che non c’è nessun altra squadra che lo vuole, che dovrebbe star fermo fino a fine campionato…io fossi in lui la proverei questa avventura in Premier. Fra l’altro il Bournemouth ha appena cambiato proprietà, e il nuovo americano vuole investire, fare come ha fatto il Newcastle. Uno si fa 20 partite là e poi vede come va. Uno nella vita se la deve rischiare, per Zaniolo è ora di rischiare e se non rischia è stupido. Io non gli voglio male, poveraccio, ma è stupido negli atteggiamenti che ha avuto fino ad adesso. E’ vero che la Roma gli sta dicendo di andare via da un anno e mezzo perchè le servono soldi, ma lui ha reagito nel modo più stupido… Zaniolo è stato abbandonato a sé stesso, non ha nessuno. Le uniche parole buone su di lui sono arrivate da una persona sola: Mourinho. Pinto lo ha sfondato, il padre lo sfonda, l’agente lo sfonda, lui si sfonda da solo…fine della storia…”

David Rossi (Rete Sport): “Bournemouth è una città molto particolare, in una zona particolare dell’Inghilterra. Mi dicono che sia un posto molto carino. La proprietà è cambiata da poco ed è americana, da qui il fil rouge con la Roma, e infatti è in ballo anche Vina oltre Zaniolo. La cronaca dice che di primo acchito Zaniolo ha detto no al Bournemouth, ma che questa risposta sia arrivata prima di avere notizie del ritiro del Milan dalla corsa al giocatore. Quindi rimangono circa 36 ore, la dead line è quella perchè qualora Zaniolo accettasse la destinazione, la Roma dovrebbe attivarsi per prendere il sostituto: si parla di Ziyech, e questo effetto domino sembra al momento congelato… Per me manco Mourinho la raddrizza sta storia di Zaniolo, oggi all’Olimpico Nicolò non sarebbe più presentabile…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi domando cosa possa convincere Zaniolo ad accettare il Bournemouth…forse una clausola, tipo che se retrocedi ti liberi a 20 milioni. Io nel calcio sono abituato a pensare male: se questa fosse una mossa della Roma, il fatto di far pervenire questa offerta, sarebbe una grande mossa strategicamente perché ora lo hanno messo con le spalle al muro. I Friedkin possono anche decidere di tenerlo fino a fine contratto senza farlo giocare, e sarebbe un duro colpo per la sua carriera. Non so quale possa essere la soluzione, magari accettare il Bournemouth sarebbe una mossa di buon senso, tenendo una porta aperta per liberarsi in un secondo momento…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Roma che va a caccia di soldi e che alla fine è costretta a cedere Vina e Shomurodov in prestito può permettersi di lasciare un giocatore a passeggiare per Trigoria? Secondo me no. La dialettica forte dei Friedkin non avrà un seguito se Zaniolo non accetterà il Bournemouth, che ragazzi è come se si facesse avanti il Bologna… Io capisco Zaniolo: il Bournemouth non è il Brighton che è settimo, ma se vai poi lì e la squadra retrocede in Championship poi che fai?… Mourinho si rende conto che Zaniolo è un giocatore che magari qualche partita gliela può risolvere, e se ce l’ha qui lui lo vuole utilizzare. Ma il suo comportamento non può andare bene anche a Mou, e immagino che in camera caritatis lo abbia condannato. Ma da allenatore prende tutto quello che c’è da prendere…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il Bournemouth è comunque una squadra di Premier, tu vai lì per sei mesi e se riesci a fare bene è un grande trampolino di lancio per la tua carriera…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io vorrei ricordare che proprio Wijnaldum si trasferì al Newcastle, che poi retrocesse in Championship, ma lui non ci andò perchè finì al Liverpool. Questo per dire che se sei veramente forte… Mi stupisce che Mourinho abbia questa alta considerazione di Zaniolo, un giocatore che poi si è comportato così…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Se la Roma non incassa i soldi di Zaniolo, non può puntare su Ziyech. Ognuno fa il suo gioco, ma non si smuove nulla e si torna sempre al punto di partenza. Non mi ha sorpreso la notizia del Bournemouth e che sia stata tirata fuori ieri. Sul calciomercato può succedere tutto, volano bugie totali…. La partita di domenica? Se potessi togliere uno al Napoli, toglierei Spalletti dalla panchina…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La situazione è cambiata rispetto a ieri mattina. L’offerta del Bournemouth è importante, e la Roma a quelle cifre lo cede. Ma il giocatore lì non ci vuole andare, la squadra rischia di retrocedere. C’è la certezza che il Milan non può nemmeno avvicinare la richiesta della Roma. Prima sembrava che il problema fosse la formula, e invece anche dal punto di vista economico la distanza è troppo ampia. Situazione bloccata, se non cambia niente, Zaniolo resta alla Roma. E’ vero che il Bournemouth vale il Verona, ma è indicativo che la terzultima squadra della Premier riesce ad offrire il doppio di quanto può la seconda squadra italiana…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sono sempre stato piuttosto critico nei confronti di Zaniolo, lui e il suo entourage hanno sbagliato tutto, ma onestamente trattarlo con il Bournemouth è una caduta di stile di Pinto e i Friedkin…ma ragazzi, il Bournemouth vale la Spal, è la Championship la sua dimensione. Va bene Vina, ma non può esserci Zaniolo in una squadra di bassa classifica. Lui ha tante colpe, ma che rifiuti il Bournemouth mi sembra la cosa più logica del mondo. Lì hanno i soldi, ma il Bournemouth non può permettersi un progetto di stella come Zaniolo, lui non è un giocatore che può andare a giocare alla Spal…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Situazione molto semplice nella sua complessità: si rientra nei ranghi, si prende il giocatore e si ricomincia. Magari ci sarà qualche malumore all’Olimpico, ma tu vai in campo e dai tutto come ha sempre fatto, e poi la gente darà la sua risposta. Poi a giugno si rivedranno per trovare una soluzione. Mi sembra questa la cosa migliore…”

Redazione Giallorossi.net

