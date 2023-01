Mourinho torna a parlare: domani in conferenza stampa alle 15:30

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di una partita di campionato a distanza di mesi, complice anche la lunga pausa per il Mondiale.

Domani l’allenatore giallorosso incontrerà i giornalisti a Trigoria nella consueta conferenza alle ore 15:30, a poco più di 24 ore dalla partita di domenica contro il Napoli.

Scontate le domande dei cronisti presenti anche sul caso Zaniolo, oltre che sull’impegno con i partenopei. Mou non aveva scaricato il giocatore, dichiarandosi pronto a riaccoglierlo in caso di permanenza. Vedremo se la posizione del tecnico sarà sempre la stessa.