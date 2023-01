CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 27 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 8:30 – IL BOURNEMOUTH IN ITALIA PER ZANIOLO – Il Bournemouth non si ritira. E proverà a convincere Zaniolo (23) a trasferirsi in Premier: la dirigenza del club inglese è pronta a un viaggio in Italia per strappare il sì del giocatore. (Corriere della Sera)

Ore 8:15 – VINA, MOU STOPPA LA CESSIONE – Frenata sul fronte Matias Vina (25): Mourinho lo farà partire solo se arriverà un altro difensore. Mercoledì sembrava tutto fatto con il Bournemouth, ma l’uruguaiano ieri si è allenato ancora a Trigoria. (Corriere dello Sport)

Ore 7:50 – ZANIOLO, ULTIMATUM DELLA ROMA – Ultimatum della Roma a Zaniolo (23): o accetta l’offerta del Bournemouth o starà in panchina fino a giugno. I Friedkin sono fermi su questa posizione dopo che il calciatore ha fatto sapere che non avrebbe più giocato con i giallorossi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

